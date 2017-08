Dumitru Dragomir, trimis in judecata intr-un nou dosar

Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal va ajunge din nou in fata instantei, dupa ce procurorii au decis sa trimita , spre judecare, Tribunalului Bucuresti, dosarul in care este cercetat, alaturi de alte sase persoane fizice si cateva persoane juridice.

Cercetat sub control judiciar, Dragomir e acuzat de DNA de luare de mita si complicitate la spalare de bani. Totodata, in cauza de fata este deferit instantei, si tot sub control judiciar, Ioan Bendei, in calitate de administrator al SC RCS & RDS SA, acuzat de dare de mita si complicitate la spalare de bani, din cate au transmis, marti, reprezentantii DNA.

Totodata, in cauza de fata mai sunt trimise in instanta mai multe persoane juridice – S.C. BODU SRL, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani, S.C.RCS & RDS SA, pentru dare de mita si spalare de bani, precum si SC INTEGRASOFT SRL (la data faptei detinuta de SC RCS & RDS SA), acuzata de complicitate la spalare de bani.

Procurorii noteaza, printre altele, in comunicatul facut public in cursul dupa-amiezii, ca “in perioada aprilie 2009 – mai 2011, in scopul de a indeplini ori de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora, inculpatul Dumitru Dragomir, in calitate de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), cu sprijinul inculpatilor Badita Florin-Bogdan, Bogdan-Dumitru Dragomir si Bodu SRL, a pretins suma de 3,5 milioane de euro de la inculpatul Bendei Ioan in calitatea acestuia de administrator si actionar al RCS & RDS SA, din care a primit suma de 3.100.000 de euro de la RCS & RDS SA”, dar si ca “banii respectivi au fost pretinsi si primiti de inculpatul Dumitru Dragomir in contextul executarii, in perioada respectiva, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, incheiat la data de 8 aprilie 2008 intre L.P.F. si consortiul constituit din societatea SC RCS & RDS SA, administrata de inculpatul Bendei Ioan si o alta societate”.