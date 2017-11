Dumbrava, executat pentru interventii in marile dosare

Dumitru Dumbrava, ”specialistul” SRI in ”campul tactic”, o ia pe urmele lui Florian Coldea: este noul favorit pentru rolul de tap ispasitor al ”sistemului”.

Dumbrava este cel care a aruncat practic ”sistemul” in aer cu un an si jumatate in urma, cand a recunoscut public implicarea SRI in ”campul tactic” juridic – respectiv in finalizarea dosarelor grele. Luat la intrebari de Comisia SRI (mobilizata de noul ei presedinte Claudiu Manda), Dumbrava nu a reusit decat sa-i intarate pe parlamentarii puterii, care si intentioneaza sa-i ceara demisia. ”Nu putem sa continuam aceasta analiza cu domnul Dumbrava in pozitia de secretar general al SRI”, a precizat, ieri, Claudiu Manda. Parere neimpartasita si de Opozitie, care prin vocea lui Cezar Preda sustine ca Manda ”interpreteaza” discutiile din interiorul Comisiei asa cum vrea el, dar asta este. Dincolo de incaierarile politice, cert este ca surse bine informate dau ca sigura apropierea momentului in care ispravile lui Dumbrava in ”campul tactic” vor fi date la iveala si ele vor demonstra ca generalul SRI s-a implicat direct in marile dosare. O implicare care excede rolul legal al Serviciului de Informatii Roman si demonstreaza ca exista oameni ajunsi dupa gratii ”la comanda”. Binenteles, ”executia” lui Dumbrava nu va duce si la disparitia ”campului tactic”, dar va permite ”sistemului” sa rasufle un pic mai usurat. Altfel spus, daca tot l-a luat gura pe dinainte, Dumbrava va fi obligat sa joace neplacutul rol al ”acarului Paun, asa cum s-a intamplat si cu celebrul sau sef de odinioara, Florian Coldea.