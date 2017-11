Dulapurile Ikea au omorat 8 copii

Oare cum se potriveste aceasta informatie cu imaginea „eco” cultivata de cel mai mare retailer de mobila din lume? Lars Petersson, CEO Ikea, nu a raspuns direct, dar compania suedeza a fost fortata sa recheme 29 de milioane de astfel de piese de mobilier, dupa moartea celui de-al optulea copil.

Apelul de rechemare a produselor a fost anuntat pentru prima oara in iunie 2016, dar cazul mortii unui copil din California, care a fost prins sub un dulap Ikea Malm in mai, a ajuns in paginile Independent. Petersson a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de dulapuri si sertare care se pot rasturna cu usurinta daca nu sunt ancorate corespunzator pe un perete. Apelul este destinat clientilor din SUA si Canada, si vizeaza dulapurile pentru copii mai inalte de 59.69 cm si pentru obiectele de mobilier pentru adulti mai inalte de 74.93 cm. Ikea a oferit un kit gratuit pentru montarea pe perete, echipaje pentru a le atasa in casa, sau rambursari complete pentru oricine nu mai doreste mobila. Aceasta campanie de siguranta vine dupa ce cel putin opt copii sub varsta de trei ani au fost ucisi dupa ce dulapuri au cazut peste ei, prima moarte a avut loc acum 28 de ani, iar celelalte au avut loc dupa 2002. In Romania, Ikea a retras o serie de articole, considerate riscante pentru bebelusi si copii.