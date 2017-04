Dubla executie in Arkanasas

Jack Jones si Marcel Williams, condamnati fiecare pentru viol si crima in 1990, au fost executati, luni, prin injectie letala, o premiera in SUA dupa 17 ani. Executiile celor doi se inscriu in controversatul calendar al aplicarii accelerate a pedepsei cu moartea in Arkanasas din cauza apropiatei expirari a unei substante utilizate in amestecul injectabil letal. Un calendar atacat in justitie de o mobilizare internationala a opozantilor pedepsei capitale, soldata pana acum cu suspendarea a patru executii prevazute, o a cincea fiind pusa in practica joia trecuta. Ultimul stat american care a executat doi detinuti in aceeasi zi a fost Texas, in 9 august 2000. Dupa moartea lui Jones, avocatii lui Williams au facut un ultim apel, afirmand ca aceasta executie nu s-a derulat corespunzator, apel care a fost respins.

