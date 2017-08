Dubai: peste 8 milioane de turisti la jumatatea anului

Record absolut, un numar de 8,06 milioane de turisti cazati pentru cel putin o noapte au vizitat Dubai in primele sase luni ale acestui an, o crestere de 10,6 procente raportata la datele anului trecut.

Parcurile de distractii IMG Worlds of Adventure si Legoland Dubai, deschise anul trecut, Dubai Canal, dar si Riviera Palm Jumeirah (o alee lunga de 11 km) si Green Planet, un paradis tropical in inima urbana a orasului(primul bio-dom din regiune ce recreaza o padure tropicala) au dus ca cele aproape 20 de piete de vizitatori sa aiba cresteri importante. Cei mai multi turisti in vizita in Dubai au fost cei din India, peste un milion din ianuarie in iunie. Pe locurile doi si trei se situeaza vizitatorii din Arabia Saudita si Marea Britanie. In 2016, 51.300 de turisti romani au vizitat Dubai, cu aproape 10% mai multi decat in 2015. La finalul anului trecut, in emirat erau 100.000 de camere de cazare, insa autoritatile preconizeaza ca numarul acestora va creste cu 40-60%, la 142.000-160.000 camere pana in 2020. Statistica pe 2016 arata ca Dubai a fost vizitat de aproximativ 15 milioane de turisti straini, ceea ce il claseaza pe locul patru in lume.