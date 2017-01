Dubai Marina va gazdui 1400 de iahturi de lux

Emiratul a dezvaluit un nou mega-proiect turistic: construirea celui mai mare port civil din Orientul Mijlociu unde bogatii lumii isi vor arunca ancorele.

Dubai Harbour nu va include numai 1400 de locuri de acostare pentru luxoasele ambarcatiuni ci si un port de croaziera si un terminal care va putea primi si 6000 de pasageri. Autoritatile din Dubai, unde se afla deja cel mai inalt turn din lume, Burj Khalifa, au indicat ca acest proiect va include si un nou turn, Dubai Lighthouse, inalt de 135 de metri, dotat cu un hotel si un punct de observatie. Aceste facilitati vor creste la 4400 capacitatea de gazduire a iahturilor in emirat. Ele vor fi construite in exclusivistul cartier Dubai Marine, in apropiere de celebra insula artificiala in forma de frunza de palmier. De ani buni, Dubai s-a pozitionat ca o destinatie de varf pentru turism si afaceri intre Europa si Asia, gratie enormelor investitii in centre comerciale si rezidente de lux. Ceea ce a atras, in 2015, peste 14, 2 milioane de turisti.