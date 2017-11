DSU-ul condus de Raed Arafat s-a autosesizat, dupa accidentul din Baicului

Scenele dramatice derulate prin fata ochilor mai multor martori ai accidentului ingrozitor de seara trecuta, din sectorul 2 al Capitalei, si surprinse cu telefoanele mobile, au fost vazute si de oficialii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, din cadrul Ministerului de Interne.

Au fost voci din randul celor care au asistat neputinciosi la imaginile greu de descris in cuvinte care au acuzat ca pompierii si cadrele medicale ar fi ajuns cu intarziere in zona Baicului, mai exact pe strada pe care s-a produs nenorocirea. Pentru a se lamuri situatia, Raed Arafat a cerut raspunsuri de la conducerea IGSU.

Intre timp, o fata in varsta de 18 ani se afla pe mana medicilor de la floreasca, luptandu-se cu arsuri pe o suprafata insemnata din corp. O alta tanara, in varsta de 35 de ani, a pierit. Accidentul a implicat in prima faza doua masini care s-au lovit, pentru ca in final mai multe autoturisme sa fie cuprinse de flacari insemnate.

Iata ce au anuntat reprezentantii DSU in acest caz:

“In urma imaginilor distribuite pe retelele de socializare privind interventia echipajelor de urgenta la un accident rutier, petrecut in cursul serii de 7 noiembrie a.c., zona Baicului, si soldat cu decesul unei persoane, ranirea altei persoane, precum si declansarea unui incendiu care a cuprins sase autovehicule, Departamentul pentru Situatii de Urgenta face urmatoarele precizari:

Dupa analiza acestor imagini filmate, Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a autosesizat si, din dispozitia secretarului de stat, sef DSU, dr. Raed Arafat, a fost solicitata conducerii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in regim de urgenta, efectuarea unei verificari asupra timpilor de reactie si a deciziilor luate de comandantul interventiei, urmand a fi comunicate, ulterior, concluziile acestei verificari”.

sursa foto: facebook.com/departamenturgente