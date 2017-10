Drunkorexia, noua “boala” a adolescentelor

Tot mai multe tinere renunta la mancare pentru a reduce numarul de calorii si astfel sa poata consuma mai mult alcool, fara a lua in greutate. Acest fenomen a devenit celebru sub numele de drunkorexie.

Desi nu este inca recunoscuta de medici drept o tulburare de alimentatie, drunkorexia are efecte similare cu anorexia si bulimia. Drunkorexia se manifesta cel mai adesea in randul adolescentelor aflate in jurul varstei de 18 ani, cand sunt expuse concomitent provocarii de a ramane suple si presiunii anturajului privind consumul de alcool. „Este un fenomen des intalnit printre tineri, multe dintre clientele mele ma intreaba daca ar trebui sa renunte la cina daca planuiesc sa consume alcool in noaptea respectiva,” povesteste un antrenor personal in presa britanica. Aceasta teorie vine de la faptul ca si bauturile alcoolice au un continut caloric ridicat, o halba de bere ajungand si la 197 de calorii (echivalentul unei felii de pizza), in timp ce un pahar de vin contine la fel de multe calorii ca o inghetata. Asa ca, sustin fetele, daca sari o masa, poti bea mai mult, fara sa faci “aripioare” la solduri. Dar asta este total nesanatos: „Infometarea intentionata cu scopul de a face abuz de alcool intr-un timp foarte scurt poate duce la intoxicatie cu alcool si poate provoca stari de confuzie, voma si lesin. Transformat in obicei, poate duce la boli la nivelul ficatului si inimii. Pentru cei care au grija de silueta, este recomandat sa limiteze consumul de alcool si sa nu sara peste mese,” spun medicii britanici.