Dronele si plusurile „inteligente”, cadouri favorite de Craciun

Cei mici mai au o luna si jumatate la dispozitie sa se decida ce ii vor cere lui Mos Craciun. Cu siguranta, producatorii de jucarii sunt insa mai nerabdatori decat parintii sa afle ce va contine lista.

Asa ca, la Londra, au adunat un grup de copii care sa testeze jucarii si sa-si aleaga favoritele. In cazul baietilor, au castigat dronele, in timp ce fetitele au fost cucerite de jucariile din plus interactive. Daca nu va place ideea de a avea un animal in casa, acesta este cel mai bun inlocuitor: un tigru de plus care interactioneaza cu copilul dumneavoastra. Tigrul de jucarie toarce cand e mangaiat, isi misca ochii, urechile, botul si coada, iar din cand in cand raspunde la comenzi. In alta parte, o fetita testeaza un ou de jucarie. Daca il va incalzi suficient, oul va ecloza, si va scoate la iveala un animalut surpriza. Tot pe surpriza mizeaza si producatorii acestei jucarii: o minge in care se afla papusi miniaturale. Copiii adora sa colectioneze hainele si accesoriile, care se vand separat. Foarte populare sunt si niste maimute mici, care se pot agata de deget si care scot pana la 50 de sunete diferite.