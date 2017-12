Dronele, mai tari decat vulturii

In fata proliferarii dronelor pe cerul olandez, politia a decis sa dreseze acvile pentru a vana aceste aparate din zonele unde erau interzise. Fara succes, robotii zburatori fiind mai iuti decat rapitoarele.

Astfel, politia olandeza a decis sa puna capat acestui program din cauza rezultatelor ”neconcludente”. De fapt, politistii au constatat cu uimire ca acvilele dresate pentru a vana drone au fost in scurt timp depasite de tehnologia acestor aparate. Din ce in ce mai moderne, dronele au devenit din ce in ce mai rapide si agile, reusind sa scape de ghearele acvilelor, mai ales datorita virajelor bruste si schimbarilor de altitudine. Mai rau, autoritatile au realizat ca acvilele nu au fost atat de usor de dresat cum se credea iar costurile pentru dresaj si intretinere au depasit cu mult estimarile. Recursul la pasari de prada parea promitator pentru a curata zonele aeroporturilor de drone, spre exemplu, politia invocand, anul trecut, o solutie ”low-tech” pentru o problema ”high-tech”. Pe de alta parte, politia omandeza a abandonat si alt proiect animalier: folosirea sobolanilor pentru a identifica urme de praf de pusca, droguri sau tigarete. Si aici s-a estimat ca aceasta metoda ar fi mai economica decat folosirea cainilor, dar nu s-a ajuns la succesul scontat.