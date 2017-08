Drama la o nunta. O fata de doar 18 ani a pierit

Distractia unor tineri participanti la o petrecere de casatorie s-a incheiat tragic pentru o tanara in varsta de doar 18 ani.

Fata a pierit intr-un cumplit accident, dupa ce masina la volanul careia se afla a intrat intr-un copac aflat pe marginea unui drum judetean din Buzau. In acelasi autoturism se mai afla o fata, cu doar un an mai mare decat soferita. Ambele se alaturasera altor participanti la o nunta respectiva, care alesesera sa “fure mireasa”. Conform observator.tv, grupul facuse un scurt popas intr-o discoteca si reveneau la localul ce gazduia petrecerea de nunta. Din pacate insa, accidentul a schimbat radical planurile de petrecere. Masina a fost puternic avariata in urma impactului violent. Fata afata la volan a pierit, iar tanara aflata in dreapta ei a ajuns la spital.