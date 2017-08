Drama la Costinesti. Un turist a murit intr-un accident de skijet

O distractie s-a sfarsit tragic, sambata la amiaza, pe litoralul autohton.

UPDATE: Se pare ca lucrurile ar sta cu totul altfel decat se crezuse initial, in sensul in care primele indicii din ancheta ar conduce, de fapt, catre ipoteza ca barbatul insusi ar fi condus skijet-ul respectiv, pe care l-ar fi imprumutat pentru a se plimba pe mare, leziunile fiindu-i provocate in urma impactului cu mai multe plase pescaresti montate undeva in larg, potrivit reporterntv.ro.

Un turist in varsta de aproximativ 40 de ani a pierit ca urmare a unor leziuni suferite in urma unui accident cu un skijet.

Totul s-a intamplat in statiunea Costinesti, unde omul se afla in vacanta. Din primele informatii rezulta faptul ca victima se afla in apa marii, unde intrase sa inoate. La un moment dat, a fost lovit de un skijet, in urma impactului alegandu-se cu leziuni in zona abdomenului. Scos la mal si dus, in prima faza, la cortul de prim-ajutor, fiind dolicitata ulterior interventia unui elicopter. Din pacate, turistul – un barbat din Ineu, conform presei locale – nu a mai putut fi salvat, oricat s-au straduit medicii sa il ajute.

Inca nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Ce se stie este faptul ca e vorba despre al treilea incident cu un skijet ajuns la urechile opiniei publice in decursul sezonului estival actual.