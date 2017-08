Drama cu 4 morti pe calea ferata. Mecanicul trenului, primele declaratii dupa episodul terifiant

Dupa ce initial a izbucnit in lacrimi si s-a retras in cabina locomotivei ajunse la Constanta, intrebat fiind ce s-a intamplat in aceasta dimineata, cand o tanara si cei trei copii ai sai au pierit, dupa ce au ajuns in fata trenului pe care il conducea, mecanicul ganiturii a povestit apoi ce a vazut.

Omul a explicat ca femeia tinea copiii in brate si de mana. “Bineinteles ca am claxonat. Au iesit din padure direct in fata mea au iesit. (…) S-a aruncat cu toti (…) i-a tarat mama lor, am inteles”, a sustinut mecanicul garniturii CFR Calatori, din cate se vede din imaginile difuzate de Antena3.

Din primele informatii, cele trei fetite ale femeii aveau intre 2 si 10 ani. Inca nu se stie exact ce s-a intamplat, dar anchetatorii nu exclud nici varianta ca tanara sa fi ales sa curme viata sa si a copiilor.

Va amintim ca totul s-a intamplat in jurul orei 9.30, in apropiere de halta Branesti, ca trenul si-a reluat parcursul cu circa 10 minute inainte de ora 12, si ca garnitura a fost condusa pana la destinatie, adica la Constanta, de catre acelasi mecanic care plecase initial in cursa, in aceasta dimineata.

