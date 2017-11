Drama. Copil electrocutat, intr-o gara prahoveana

Un baiat in varsta de 12 ani a sfarsit in conditii cumplite, in zona garii dintr-o localitate prahoveana.

Totul s-a intamplat sambata, in Inotesti, conform observatorulph.ro. Pustiul s-a electrocutat, dupa ce s-ar fi urcat pe un vagon al unui tren.

Din pacate, unda de soc i-a strabatut trupul, iar cadrele medicale chemate de urgenta in ajutorul lui nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, organismul sau plapand cedand.

In zona garii prahovene au ajuns nu doar medicii, ci si politistii. Urmeaza ca acestia in urma sa lamureasca in cadrul unei anchete, cum anume a sfarsit copilul.