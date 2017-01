Dragos Doros pleaca din fruntea Fiscului

La nici un an de cand ocupa aceasta functie, Dragos Doros paraseste fotoliul de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Pe fondul pasilor care se fac in vederea eliminarii controversatului Formular 088, dar si dupa ce deunazi ministrul Finantelor anunta, in debutul sedintei de Guvern, ca e in plina desfasurare un proces de evaluare a performantei actualei conduceri a ANAF-ului, s-a aflat ca Doros a decis sa se retraga din fruntea Fiscului. Pana la momentul de fata nu au fost anuntate oficial motivele pentru care seful ANAF a hotarat sa faca un pas in lateral de la sefia institutiei.

Va amintim ca Dragos Doros fusese numit in fruntea Fiscului in martie anul trecut, in timpul mandatului Executivului condus de Dacian Ciolos.

