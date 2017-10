Dragomir, la “Comisia Sufrageria”: “motivul acelei intalniri a fost organizarea unei asa-zise celule de criza”

Fostul ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost, in aceasta dupa-amiaza, la Parlament, pentru a da declaratii – de aceasta data – in fata reprezentantilor Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, supranumita “Comisia Sufrageria”, cu referire la intalnirea ce a avut loc in seara alegerilor in locuinta fostului ministru Oprea.

Subliniind din capul locului, ca “sufrageria” la care se face referire in privinta este de fapt un birou, Dragomir a adaugat ca “motivul acelei intalniri a fost organizarea unei asa-zise celule de criza, in vederea gasirii solutiilor pentru impiedicarea renumararii voturilor din Diaspora”.

Totodata, acesta a invocat faptul ca in cadrul intalnirii s-ar fi cautat “solutii” pe fondul a doua sondaje prezentate, in seara alegerilor din decembrie 2009, de doua posturi TV de stiri. “Problema cea mai spinoasa care exista la acel moment erau cele doua sondaje care fusesera scoase de catre posturile Antena 3 si Realitatea – la orele 21. Problema foarte spinoasa care determinase aceasta intalnire a fost faptul ca aceste doua sondaje il dadeau castigator pe Mircea Geoana”, a sustinut Dragomir.

Fostul reprezentant al Serviciului Roman de Informatii a sustinut si ca “ratiunea invitatii doamnei Kovesi, sefa Parchetului General, era (…) foarte clara avand in vedere faptul ca dumneaei detinea catusele la acel moment”.

sursa foto: captura video Antena3