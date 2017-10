Dragnea, Tudose si Fifor, la Carei de Ziua Armatei

E o zi importanta pentru Armata si natiunea romana, in care cinstim memoria martirilor care si-au dat viata pentru a apara teritoriul autohton.

Pe parcursul zilei vor avea loc mai multe ceremonii de comemorare a eroilor, una dintre aceasta fiind in plina desfasurare, la momentul de fata, la Carei, in judetul Satu Mare, la Ansamblul denumit graitor “Glorie Ostasului Roman”. Este vorba despre o manifestare la care participa al treilea om in stat, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose, dar si ministrul Apararii, Mihai Fifor.

Cei trei oficiali se afla pe teritoriul ultimului oras eliberat de Armata romana, in octombrie 1944. In memoria eroilor neamului, cazuti pe campurile de lupta intru apararea tarii a fost oficiat la Ansamblul respectiv un ceremonial religios.

sursa foto: captura video Facebook/Ministerul Apararii Nationale