Dragnea, sustinut de colegi. Ce spune Iordache

Chiar daca nu s-a numarat printre social-democratii care au fost prezenti, in chip de sustinere a lui Dragnea, in aceasta dimineata, in fata DNA-ului, si deputatul si-a manifestat fatis sustinerea pentru liderul social-democrat, doar ca de la Parlament.

Iordache a pus accent – nu o data – pe prezumtia de nevinovatie. “Pana nu exista o hotarare definitiva impotriva unei persoane, nevinovatia exista”, a subliniat fostul ministru al Justitiei, raspunzand unei intrebari in acest sens.

Mai mult decat atat, social-democratul a adus in discutie si un alt aspect. “Tocmai de aceea cred ca trebuie facute foarte multe precizari in legi, astfel incat interpretari ale unora sau ale altora sa nu mai aiba loc in legislatia romaneasca”, a subliniat Florin Iordache.

Precizarile social-democratului au fost facute dupa ce DNA-ul a anuntat ca Dragnea este urmarit penal, in calitate de lider al CJ Teleorman, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si “folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene”.