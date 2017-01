Dragnea si Grindeanu, invitati la Trump

Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu vor participa la instalarea oficiala in functie a noului presedinte american, Donald Trump. Asta in timp ce presedintele Klaus Iohannis se pare ca va urmari ceremonia la televizorul din Cotroceni.

Dragnea si Grindeanu au fost invitati sa asiste la instalarea lui Donald Trump de catre Elliott Broidy, vicepresedintele comisiei prezidentiale de inaugurare. Iar daca tot vor merge in SUA, cei doi oficiali romani vor avea intrevederi atat cu vicepresedintele Mike Pence cat si cu generalul Michael Thomas Flynn – viitor consilier pentru securitatea nationala al SUA. Raportata la realitatile romanesti la zi, invitatia primita de Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu da un semnal bun actualei puteri si unul prost presedintelui Iohannis – care pare sa fi fost omis de americani. Pe langa faptul ca gestul demonstreaza ca americanii stiu foarte bine cine conduce Romania, el mai arata si ca parteneriatul nostru strategic cu SUA ramane in actualitate – alt semn bun data fiind complicata situatie geo-politica mondiala si problemele cu care se confrunta Uniunea Europeana. Interesant este si ca invitatia a coincis cu momentul in care Liviu Dragnea taman anuntase public ca are informatii conform carora urmeaza sa fie condamnat si bagat la inchisoare in perioada martie – aprilie a acestui an, sugerand totodata ca decizia ”a fost luata la cel mai inalt nivel din Romania”. Informatie care, odata vanturata pe piata damboviteana, este exclus sa nu fi ajuns si la urechile unor americani. Iar asta inseamna ca invitarea lui Dragnea la inscaunarea lui Trump da un al doilea semnal, si tot prost, pentru Klaus Iohannis.