Dragnea se confrunta cu ”coincidente” numite Iohannis

Liviu Dragnea repeta ca el personal nu este pus pe harta, chiar daca este atacat in mod constant de presedinte.

Liderul PSD il acuza pe seful statului ca incearca sa bage bete in roatele Guvernului Grindeanu, si asta pentru ca romanii sa nu poata face sa nu poata face diferenta intre ”guvernul meu” si guvernul PSD. ”Am analizat tot ce s-a intamplat de la alegeri incoace. Incep sa ma gandesc serios ca nu mai e cazul sa ma cred la nesfarsit in coincidente. Cred ca exista un plan ca acest program de guvernare sa nu se puna in aplicare, pentru ca ar arata de fapt diferenta mare intre un partid, o coalitie, niste oameni seriosi si responsabili care au spus ca aceasta tara poate fi altceva si romanii sa traiasca mult mai bine si dezastrul <<Guvernului meu>> din 2016. Este un atac violent impotriva bunastarii romanilor, a stabilitatii Romaniei si a viitorului acestei tari”, reclama Dragnea. In context, liderul PSD a legat obstacolele ridicate de Iohannis & Comp in calea aplicarii programului PSD de alegerile prezidentiale din 2019, acuzandu-i practic pe adversarii politici ca vor sa-i impiedice pe romani sa traiasa mai bine doar pentru ca acestia sa nu voteze candidatul pe care il va propune PSD pentru Cotroceni.