Dragnea pune tunurile pe Justitie

Respingerea, de catre Curtea Suprema, a contestatiei la executarea sentintei primite in dosarul ”Referendum” ii permite lui Liviu Dragnea sa se adreseze CEDO.

Chiar daca a fost condamnat cu suspendare, Dragnea a intentionat sa se planga la CEDO imediat dupa condamnarea sa in dosarul referitor la fraudarea referendumului din 2012, organizat pentru demiterea lui Basescu. Absenta motivarii sentintei (document redactat cu o intarziere de aproape un an) l-a impiedicat pe liderul PSD sa se adreseze instantei europene. Lucrurile s-au schimbat acum, dupa ce ICCJ a respins contestatia la executare depusa de Dragnea impotriva condamnarii primite in dosarul “Referendumul” pe motiv ca doua judecatoare din completul care a dictat sentinta s-au pensionat inainte de redactarea hotararii iar in locul lor altcineva a semnat documentul. Odata ce i s-a deschis cale libera catre instantele europene, Dragnea a decis sa reclame Romania nu numai la CEDO, ci si la Curtea Europeana de Justitie de la Luxembourg. ”Actiunile sunt aproape finalizate si in foarte scurt timp avocatii vor depune la CEDO”, a precizat, ieri, Liviu Dragnea.

CCR o da in penibil cu legea care interzice accesul lui Dragnea in Guvern

Pusi sa decida daca este sau constitutionala prevederea din Legea 90/2001 care interzice persoanelor condamnate penal sa detina functii in guvern, judecatorii constitutionali si-au bagat practic capetele in nisip si refuza sa le scoata de acolo. Concret, CCR a amanat de patru ori dezbaterea in cauza, ultima data ieri. Cazul este unic in practica CCR si demonstreaza ca magistratii Curtii nu indraznesc sa judece acest caz pentru a nu intra in conflict cu Dragnea si PSD, legea 90 fiind aceea care nu-i permite lui Dragnea sa ajunga premier. Ca sa nu-i supere pe cei aflati la putere, CCR, aceasta Mecca a Justitiei romanesti, prefera sa se acopere de ridicol amanand la nesfarsit speta – fapt care spune multe despre ”independenta” si profesionalismul magistratilor bastinasi.