Dragnea, liber la pescuit! Se pune de-un DREXIT

Liviu Dragnea a fost redus la tacere. Respingerea de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a contestatiei la executare, depusa de liderul PSD impotriva condamnarii la doi ani inchisoare cu suspendare primite in dosarul „Referendumul”, a fost ca o lovitura aplicata simultan la cap, la glezne si la coaste. La cap ca sa-l nauceasca, la glezne ca sa-l coseasca din picioare si la coaste ca sa nu mai sufle. Socialistului care, in compania ALDE, a castigat zdrobitor alegerile din decembrie 2017, i s-a aratat singura cale: iesirea din viata politica. DREXIT!

Ramane, asadar, condamnat definitiv la doi ani cu suspendare in dosarul privind referendumul pentru demiterea lui Traian Basescu, orice cale de atac fiindu-i, de acum, inchisa iremediabil.

Care-ai furat, ma, voturile?

Ca a chemat lumea la vot, ca ar fi cerut coordonatorilor din teritoriu actiuni concrete pentru stimularea votului, ca le-a initiat singur sau nu, in clipa de fata nu mai conteaza. Nu a iesit din tiparul altor lideri, al altor partide sau al altor alegeri. Toti au facut la fel de-a lungul timpului, fara exceptie, dar numai pe capul lui a cazut anatema. Sistemul inventat de Basescu risca sa ramana fara conducator, or asa ceva nu se putea. Numar insuficient de alegatori, erate si erate la erate sau aiureli cu Evidenta populatiei, scandaluri si tiganeli romanesti cu europarlamentari care reclamau furtul a peste un milion de voturi – inexistent, dar inghitit cu usurinta de SUA si coana Europa – au fost numai cateva trucuri de scoatere a lui Traian Basescu la liman. Condamnarea initiala a lui Dragnea, aplaudata si injurata in egala masura, probabil ca se inscrie in limitele rezonabilitatii judiciare, dar ce s-a intamplat dupa tine, mai degraba, de un banc prost. Cel mai prost. Neinchipuit de prost.

In loc de un an, mai bine doi

Asadar, condamnarea la un an de inchisoare cu suspendare, intr-o prima faza, „constituie pentru inculpat un avertisment sever si suficient cu privire la conduita pe care trebuie sa o aiba orice lider politic intr-o campanie electorala”, zice ICCJ, si mai spune ca „scopul acesteia poate fi atins si in conditiile neexecutarii pedepsei”. Chiar daca devine rosie de furie – si asta este strict problema ei – Justitia ar trebui sa stie ca vreo 7 milioane si jumatate de alegatori deloc simpatizanti ai lui Basescu au perceput totul ca fiind un fel de „n-avem ce-i face, sunt si nu prea sunt probe, cam multa abureala in dosar, da-i naibii un an cu suspendare si cu asta gata”! Dar, surpriza, Dragnea s-a trezit ca, dupa ce a atacat solutia pronuntata, completul condus de Livia Stanciu, pe atunci presedinte al ICCJ, a stabilit ca, in loc de un an, mai bine doi! Nu aparusera fapte sau probe noi, dar cine avea curaj sa o contrazica pe partenera de nadejde a procurorilor? Este aceeasi Livia Stanciu a sistemului, al carei nume se asociaza cu alte dosare solutionate de CEDO in defavoarea statului roman, singurul bun de plata, caci judecatoarea nu are ce sa plateasca. Insa, in cazul lui Dragnea, Livia Stanciu s-a spalat pe maini mai repede ca Pilat din Pont. A iesit la pensie, apoi a fost numita de Iohannis judecator la Curtea Constitutionala.

A uitat sa semneze

“Este incredibil ce se intampla in Romania. Nu mai intelegem daca legea se respecta sau nu. Dosarul Referendumul a fost unul politic.

Toata lumea spune acest lucru. Condamnarea in dosarul Referendumul nu ar avea nicio legatura cu dosarul pe fond care s-a discutat. A fost un soc si pentru avocati. (…) Plus ca Livia Stanciu a uitat, timp de 341 de zile, sa semneze motivarea, astfel incat Liviu Dragnea sa nu-si poata cauta dreptatea la CEDO. Conform legii, daca motivarea nu este semnata, condamnarea este nula” (Codrin Stefanescu)

Liviule, lasa stiucile si du-te!

Fara motivarea condamnarii, Liviu Dragnea a fost vaduvit de posibilitatea de a se mai adresa CEDO. Cand aceasta a aparut, decazuse deja din dreptul sau legal de contestare la Curtea Europeana. Simplu, nu? Nici faptul ca in locul a doua judecatoare pensionate a semnat altcineva nu a contat, dupa cum nu a avut prea marea insemnatate nici faptul ca a fost depasit termenul de 30 de zile pentru redactarea motivarii in dosarul cu pricina. Instanta ICCJ a decis ca respinge contestatia la executare depusa de Dragnea. Si gata! Ce nu e clar? Departe de mine gandul de a banui Justitia de neseriozitate, dar de ce tocmai acum imi vin in minte cuvintele lui Iohannis, care, imediat dupa alegerile din decembrie 2017, il avertiza pe Tariceanu sa se rupa de PSD, caci intra intr-un razboi care nu este al lui si poate cadea victima. Sau e pacat sa cada victima. El, Iohannis, avand ceva de impartit cu PSD si liderul acestuia. Acum, chiar ca lucrurile s-au impartit. Dragnea trebuie sa-si stearga visul ca ar mai putea ajunge premier. Politic, a fost blocat la mantinela definitiv. Plus ca mai are pe cap si beleaua celuilalt proces, in care, evident, intra ca nevinovat prezumat, dar daca se alege si cu o zi de munca in folosul comunitatii devine recidivist si se naruieste totul ca un castel din carti de joc. I se da de inteles ca e momentul sa dispara, sa se retraga usor-usor cu ciocu’ mic si sa-si vada linistit de averea de dincolo de Atlantic, fara a mai pati ceva pe aici. DREXIT! Va avea dreptul la cele mai spectaculoase partide de pescuit, in ce ocean vrea el, ca sa nu regrete stiucile din Delta. DREXIT! Poate ca Dragnea nu aude, dar asta se cere din tribune. Iar asta se suprapune – desigur, o coincidenta – pe fondul unei tendinte generale a SUA de a imbratisa programul si perspectiva Grindeanu, fata de care americanii mai au putin si fac o pasiune nebuna. E plina de coincidente viata asta. Dar nici cu politica nu mi-e rusine.