Dragnea, la Palatul Victoria, pe fondul discutiilor premier-primari

Liderul PSD se afla la momentul de fata la sediul Guvernului, unde se desfasoara o intrevederea pe care premierul o are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania.

Liviu Dragnea a ajuns la aceasta sedinta in urma cu scurta vreme, in conditiile in care intrevederea a inceput in jurul orei 10.

Este vorba despre discutii ale prim-ministrului cu edilii, o parte dintre ei aratandu-se nemultumiti de modificarile fiscale propuse de Cabinetul Tudose, cuprinse in “revolutia fiscala”. Aceste masuri fiscale ar putea fi discutate in cadrul sedintei de Guvern de miercuri.