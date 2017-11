Dragnea la DNA. Stefanescu: E o nebunie ce se petrece

Desi nu s-a numarat printre numele cunoscute din PSD care au mers sa-l sustina pe Liviu Dragnea la DNA, luni dimineata, Codrin Stefanescu a facut acest lucru cat se poate de clar, verbal.

Si anume intr-o interventie telefonica la o televiziune de stiri, cand a explicat ca oamenii care au mers la DNA ar fi facut-o din proprie initiativa, in timp ce colegii sai stabilisera deunazi, la Congresul TSD, sa faca acest lucru. “Au stabilit asa, pe loc, nu a fost o actiune organizata. In orice caz, oamenii care au fost acolo (…) nu i-a chemat nimeni, nu au fost chemati sa sustina PSD. Au venit sa-l sustina pe liderul partidului de guvernamant, care este hartuit de o maniera incalificabila. Acum, auzim pe surse ca il cerceteaza pentru tot felul de lucruri petrecute acum 10-11-12 ani. O sa ajunga sa-l cerceteze ce a facut la gradinita, dupa care vor ancheta tot judetul Teleorman, de la cap la coada”, a sustinut secretarul general adjunct al PSD-ului, la Antena 3.

In conditiile in care in spatiul public se speculeaza, pe surse, ca liderul social-democrat ar fi suspectat de abuz in serviciu, intr-un alt dosar, pesedistul a reactionat: “probabil o sa mai faca vreo suta de dosare, daca vorbim de perioada cand era Liviu Dragnea presedintele CJ (Teleorman-n.r). Este deja horror ce se petrece in Romania! (…) E o nebunie ce se petrece (…) e un intreg razboi a stat paralel cu o putere legitima care si-a castigat dreptul de a guverna prin vot”.