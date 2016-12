Dragnea l-a facut pe Iohannis pas cu pas

Cine s-ar fi asteptat ca seful pesedistilor sa-l execute pe Iohannis mai tare decat la un turneu de arte martiale mixte in cusca? Scorul de la alegeri a fost lovitura care l-a naucit pe KWI. Apoi, daca tot a vazut ca se bataie pe picioare, Dragnea i-a mai tras una, definitiva si de placuta aducere aminte, prin propunerea lui Sevil Shhaideh ca premier.

Degeaba se mai scoala de jos Iohannis, incercand, in patru labe, continuarea luptei. Arbitrii si publicul au vazut cat de spectaculos a dat cu freza de podea si cum ii fac ochii in cap ca la pacanele.

Dadu, neica, ochii pe bulgari

Se vedea inca de la inceput ca Iohannis mai mult topaie in cusca si e provocat sa dea cu pumnii ca dupa vrabii. Dragnea, sa ne amintim, n-a spus niciodata, concret, ca se va propune premier. Dar KWI a sarit la cap cu celebra „nu voi numi niciodata un prim-ministru cu probleme penale”. A muscat din momeala si si-a construit atacul numai pe asta, ajungand, ridicol, sa loveasca aerul in cautarea tintei. Intre timp, dupa ce a concluzionat ca asta e cea mai buna strategie, Dragnea si-a vazut de treaba, alimentandu-i convingerile numai la cacealma. Iar Iohannis, lacom, intra tot mai mult in capcana si era din ce in ce mai convins ca liderul PSD nu va rata ocazia de a se autopropune premier. Lovitura de gratie a primit-o in clipa in care Dragnea i-a inmanat plicul cu propunerea: Sevil Shhadeh! Nu Dragnea, nu Fifor, Nica sau Dancu. Nici daca Frau Merkel l-ar fi obligat sa stea in genunchi si de acolo sa-i spuna „iarta-ma, mamico!” nu s-ar fi simtit mai umilit. Cand si-a dat seama cat de frumos l-a lucrat pas cu pas Dragnea, era deja prea tarziu. Liderul PSD l-a pocnit in moalele capului de i-au clantanit dintii si, vorba oltenilor, dadu, neica, ochii pe bulgari.

Meci fara revansa

Daca ne intoarcem in timp, mai gasim si alte momente de „Romania lucrului bine facut”, ca tot ii place lui Iohannis vorba asta. Numai ca au fost castigate de PSD, nu de partidul prezidential. In timp ce PNL promitea spitale care vor fi fost gata peste 5 ani sau deloc, PSD venea cu lucruri concrete, realizabile la foarte scurt timp dupa preluarea guvernarii. Gorghiu & Co strigau de zor ca maresc salariile medicilor, PSD anunta ca mareste salariile tuturor, fara exceptie. Lista este foarte lunga si contine, de fapt, programul PSD asteptat si votat de peste 3 milioane de romani. Acum, se vocifereaza ca Dragnea si-a adus omul in functie. Si cine trebuia sa fie? Unul care sa nu asculte de comanda politica? Unul care incepe sa-si croiasca propria curte si suita? Dincolo de asta, Dragnea este constient ca, daca nu respecta un singur punct din program, este sinucidere politica curata. Or, nu este atat de inconstient incat sa dea adversarilor ocazia de a-l executa mai dihai decat a facut-o el cu Iohannis. Este o miza prea mare ca sa-i ofere invinsului de la Cotroceni vreo sansa de revansa. Pardon, Marele Invins vreau sa zic!