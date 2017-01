Dragnea ii da cu Parlamentul in cap lui Iohannis

Liviu Dragnea sacrifica vacanta parlamentarilor pentru ca actualul Guvern sa poata da cate ordonante de urgenta doreste, in pofida opozitiei manifestate de Klaus Iohannis via PNL si USR.

Liviu Dragnea reclama piedicile pe care presedintele Iohannis, ajutat de PNL si USR, incearca sa le puna Guvernului Grindeanu, implicit aplicarii programului PSD. Iar cum PNL a atacat la CCR legea care abiliteaza Guvernul sa emita ordonante in timpul vacantei parlamentare, Dragnea a ripostat convocand o sesiune extraordinara a Parlamentului. ”Maine (ieri – n.r.) convocam Parlamentul in sesiune extraordinara. Parlamentul fiind convocat in sesiune extraordinara, Guvernul poate emite ordonante. Noi nu ne pierdem in detalii. Am vazut ca acest Guvern se doreste sa fie blocat, foarte bine, folosim toate parghiile legale si constitutionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului conditiile sa guverneze”, a recunoscut Dragnea, duminica seara, ca demersul este o riposta data Opozitiei si lui Iohannis. Intentia nu numai ca s-a concretizat rapid, dar conducerea Camerei a si decis, sub bagheta lui Dragnea, ca sesiunea extraordinara sa dureze pana pe 31 ianuarie, ceea ce inseamna practic ca deputatii au fost obligati sa renunte la vacanta de iarna. Iar ca dovada ca nu este vorba de nicio gluma, primul plen al Camerei a si avut loc tot ieri, la doar o ora dupa ce s-a decis convocarea sesiunii extraordinare. Un plen incropit, ce-i drept, mai mult din deputatii puterii care au avut ghinionul sa se afle in zona Capitalei in momentul in care Liviu Dragnea a sunat goarna adunarii. Indiferent insa de numarul alesilor adusi cu japca la lucru, cert este ca Parlamentul isi va juca rolul de ”decor” al Guvernui, respectiv ii va permite premierului Grindeanu sa respecte la virgula programul impus de Dragnea fara a se mai impiedica de Iohannis si acolitii lui.

”Specialistul” Iohannis cheama specialistii sa-l invete

Premierul Sorin Grindeanu si ministrul de Finante Viorel Stefan se vor intalni, miercuri dupa-amiaza, cu presedintele Iohannis. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Cotroceniului, Madalina Dobrovolschi, care a precizat si ca seful statului doreste sa primeasa dovezi ca masurile preconizate de PSD sunt sustenabile, si asta pentru ca cifrele si datele de care dispune in prezent i-au provocat adevarate ”ingrijorari”. In plus, Klaus Iohannis vrea sa afle detalii si despre planurile bugetare pentru 2017 ale actualei puteri. ”Puricarea” guvernantilor de catre Klaus Iohannis este replica data de presedinte lui Liviu Dragnea, care inainte de iesirea la rampa a Madalinei Dobrovolschi anuntase atat intentia de a anula, in Parlament, ordonanta prin care Guvernul Ciolos marise salariile demnitarilor de prim rang (implicit leafa sefului statului), cat si anchetarea, de catre Comisiile de buget ale Parlamentului, a modului prin care ar fi disparut, pe vremea tehnocratilor, 10 miliarde de lei din buget. ”Maine vom avea un Birou Permanent Reunit pentru a repartiza la Comisiile de buget acele ordonante de rectificare bugetara din 2016 si o sa le cerem, inainte de a intocmi raportul, sa se consemneze o comisie de ancheta si sa faca o ancheta asupra veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari pozitive”, a decretat Dragnea, avertizand totodata si ca toti cei gasiti vinovati ”vor plati”.