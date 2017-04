Dragnea, gata sa-l atarne in carlig pe Tudorel Toader

Dupa ce s-a antrenat pescuind in ocean ”capturi mari”, Liviu Dragnea a decis sa se confrunte cu ”stiucile” bastinase.

Liviu Dragnea prefera si el destinatiile exotice si secrete, unde de preferinta nu a calcat picior de Ponta, motiv pentru care a sters-o din tara de Paste. Intrebat cum i-a mers pe unde a fost, Dragnea a spus ca a pescuit in ocean, operatiune ”total diferita fata de pescuitul la stiuca”. Cert este ca a prins ”o captura mare” iar ca dovada ca antrenamentul cu pesti XXL a dat roade, Dragnea s-a intors in tara hotarat sa-l ”pescuiasca” pe ministrul Justitiei, acela care nu l-a lasat pe iepuras sa puna in cosul de Paste demisia lui Kovesi. Concret, Dragnea l-a criticat pe Tudorel Toader pentru intarzierea finalizarii proiectelor de modificare a legilor Justitiei si a conchis sarcastic: ”O sa cer o audienta la ministrul Justitiei, dupa ce mi-o avizeaza prim-ministrul, ca sa-i explic ca Parlamentul nu-i anexa Guvernului, o sa am indrazneala sa fac lucrul acesta. Intarzie nepermis de mult!”. Deloc intimidat, Tudorel Toader i-a transmis liderului PSD ca are de gand sa faca o treaba ”temeinica si riguroasa atat pe fond cat si pe forma”, motiv pentru care va trimite modificarile in Parlament doar dupa o evaluare completa si consultarea cu toate institutiile implicate. Culmea culmilor este insa ca Sorin Grindeanu a sarit imediat in apararea lui Toader. “Vom transmite la Parlament proiectul pe legile penale abia dupa ce procesul pe dezbatere publica este terminat indiferent de cine il asteapta cat mai repede”, a replicat neasteptat de taios Grindeanu. Ceea ce demonstreaza ca, desi s-a descurcat bine cu monstrii oceanici, Dragnea va avea mari probleme in tara cu prapadita noastra de stiuca.