Dragnea face pe seful

Liderul PSD a pus piciorul in pragul gratierii: a decretat ca nu este de acord cu amendamentele adoptate de senatorii juristi si ca vrea ca legea sa fie adoptata in forma trimisa de Guvern.

Ca urmare, conducerea Senatului a decis, ieri, ca plenul sa retrimita legea la Comisia juridica, unde Serban Nicolae & Comp sunt obligati acum sa respinga amendamentele tot de ei votate si sa adopte un alt raport. Solutie aleasa deoarece eliminarea amendamentelor in Comisie il scapa de Dragnea de grija votului in plen – unde ar putea exista de asemenea senatori gata sa ”defecteze” si sa-i faca bucata adoptand legea in forma care gratiaza si fapte de coruptie. Din punct de vedere strict statistic, trebuie spus ca, in forma trimisa de Guvern, doar putin peste 1000 de persoane ar urma sa intre sub incidenta gratierii. Si mai exact, 432 de persoane ar iesi in 48 de ore iar alte 589 ar beneficia de o reducere cu 3 ani a pedepselor. In ceea ce priveste categoriile de varsta, vor fi gratiati 9 minori si o singura persoana de peste 70 ani. Nicio femeie insarcinata nu intra pe lista gratiatilor si nicio persoana care a depasit varsta de 60 de ani. In schimb, daca ar fi fost pastrata forma amendata de Serban Niculae, de gratiere ar fi putut beneficia 2.765 de persoane, conform simularii facute de ANP. Cum aproximativ 1200 de persoane ies oricum lunar din penitenciar, prin proceduri judiciare sau eliberare conditionata, Serban Nicolae a conchis: ”Proiectul este ineficient, facem o lege prin care vor iesi din penitenciar mai putini decat numarul lunar”.

Serban Nicolae, pe tobogan

Liviu Dragnea confirma ca i-a pus gand rau colegului Serban Nicolae anuntand ca va propune sanctionarea acestuia la Comitetul Executiv al PSD si ca nu accepta un refuz: „Daca nu mai am autoritate in partid, o sa vad, o sa plec si o sa ma apuc de pescuit in mod profesionist”. In plus, Dragnea l-a acuzat deja de lipsa de caracter pe Serban Nicolae. ”Aici nu e vorba de calitatea unui jurist sau nu; aici e vorba de abordare si de caracter”. Iar ca urmare a determinarii liderului, in PSD se vehiculeaza numele lui Robert Cazanciuc pe post de inlocuitor al lui Serban Nicolae in fruntea Comisiei juridice.