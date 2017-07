Dragnea e pus pe evaluari

Dupa doar o saptamana de la intrarea sa in paine, premierul Mihai Tudose a dat primul sau ”extemporal” in fata liderilor coalitiei.

Insotit de vicepremierul Florin Ciolacu si trei dintre ministrii sai (Sevil Shhaideh, Mihai Fifor si Gratiela Gavrilescu), Mihai Tudose s-a prezentat, ieri, in Parlament, la intalnirea cu cei doi lideri ai coalitiei guvernamentale, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Cu vigilenta crescuta dupa episodul Grindeanu, Dragnea si Tariceanu vor sa fie la curent in timp real cu tot ce tine de activitatea Guvernului iar noul premier este de acord cu acest control strict. ”Am stabilit urmatorul mod de lucru. Saptamanal sa fie sedinte de informare cu coalitia despre ceea ce s-a intamplat in saptamana trecuta si ceea ce ne propunem sa facem la guvern saptamana viitoare, iar o data pe luna sa fie o analiza a programului de guvernare, plecand de la termeni, implicari si verificari. In rest, in fiecare saptamana, vineri, va fi transmis coalitiei si de asemenea va fi urcat si pe site-ul guvernului”, a confirmat Tudose, la finalul intalnirii de ieri, instituirea unui nou mod de supraveghere la nivelul coalitiei. Noua regula raspunde pe deplin asteptarilor lui Liviu Dragnea care, inaintea primei evaluari a Cabinetului Tudose, preciza ca isi doreste ”un premier bine aplicat, organizat, ordonat, care vine si ne prezinta ceea ce a prezentat deja – raportul de activitate din prima saptamana, spunand ceea ce va face in urmatoarea saptamana”.