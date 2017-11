Dragnea, dupa vizita la DNA: resping categoric toate acuzatiile

La cateva ore de cand a aflat ce anume acuzatii ii aduc procurorii, in cel de-al treilea dosar in care este vizat de DNA, Liviu Dragnea a iesit in fata presei, spunandu-si punctul de vedere.

“Astazi am fost la DNA sa iau in primire al treilea dosar, nu pot sa intru foarte mult in detalii, m-am uitat si eu cu mare atentie pe comunicat (…) trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga (…) resping categoric toate acuzatiile “, a subliniat Liviu Dragnea, de la Parlament.