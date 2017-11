Dragnea dezvaluie mesajul lui Tariceanu: mi-a zis sa raman pe pozitie si sa ne continuam Coalitia

Pe langa punctul de vedere exprimat in fata presei, dupa prezenta lui Dragnea la DNA, Tariceanu a ales sa ii transmita personal un mesaj partenerului sau din fruntea Coalitiei de Guvernare.

“Am avut o discutie azi de dimineata cu dl Tariceanu. M-a sunat dupa ce am ajuns la Camera Deputatilor si mi-a cerut, mi-a zis sa raman in continuare pe pozitie si sa ne continuam Coalitia”, a dezvaluit liderul PSD.

Raspunzand unei intrebari legat de o eventuala afectare a Coalitiei de situatia in care se afla, dupa ce s-a aflat ca e vizat de un al treilea dosar la DNA, Dragnea subliniat un aspect. Si a dat de inteles ca “miza” este “politica”, mai exact “preluarea PSD-ului”. “Cred ca nu este afectata (Coalitia-n.r), sunt afectat eu. Este un risc pe care mi l-am asumat in 2015 cand am acceptat sa candidez pentru sefia PSD”, a subliniat politicianul, de pe holurile Parlamentului.