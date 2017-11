Dragnea, despre “revolutia fiscala”: avem o singura problema. Va fi rezolvata de Guvern

Facand primele sale comentarii pe tema prevederilor fiscale, dupa adoptarea, la mijlocul saptamanii, a Ordonantei de Urgenta ce aduce modificari Codului Fiscal, Liviu s-a referit si la o “problema” ce a fost constatata in acest caz.

Desi considera ca nu ar fi motive ca Ordonanta care aduce modificari codului fiscal sa fie contestata la Curtea Constitutionala – cum ar vrea sa faca liberalii, seful PSD a admis ca exista o hiba, la momentul de fata, ce ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, dar despre care s-a grabit sa spuna ca Executivul va gasi solutii. “Avem o singura problema, care va fi rezolvata de Guvern, cei care lucreaza in IT, care aveau deja impozitul pe venit zero. (…) Categoric, impozitul zero ramane. Salariile oricum nu le scad, se pune problema daca firma cheltuieste mai mult”, a subliniat Liviu Dragnea, duminica dupa-amiaza, la sosirea la Romexpo, la lucrarile Congresului TSD.