Dragnea, despre conducerea PSD: Nu cred ca exista vreun membru care sa nu aiba un dosar

In seara zilei in care s-a prezentat la DNA, aflandu-se ulterior ca este in vizorul procurorilor in al treilea dosar, in care este suspectat de abuz in serviciu si de constituirea unui grup infractional, liderul PSD a facut o afirmatie care le-a dat multora de gandit.

Dragnea a adus in discutie cazul sefului Consiliului Judetean Iasi, despre care saptamana trecuta s-a anuntat ca este urmarit penal pentru abuz in serviciu. “Nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut, de asemenea lideri locali”, a transmis liderul social-democrat, citat de romaniatv.net.

“Lupta este ingrozitoare. A fost armamentul greu in primavara, brusc, deci asta cu referendumul n-a mers, au scos armamentul greu si au inceput sa spuna de Brazilia, de Belina, de Tel Drum (…) pentru a creste un nivel de demonizare”, a afirmat Dragnea.

Mai mult, seful PSD a acuzat ca seful statului ar fi “beneficiarul politic” al “executiei” sale.