Dragnea anunta ca va merge la DNA: “Urmeaza probabil si sechestrul pe viata”

In conditiile in care in prima parte a zilei se aflase, pe surse, ca urma sa se impuna sechestru asigurator pe averile suspectilor din dosarul Tel Drum, aflat la Parlament, Liviu Dragnea a facut pentru prima oara referire la acest subiect, in urma cu scurta vreme.

“Am fost facut tap ispasitor la referendum in 2012, (…) acum sunt folosit ca mijloc pentru a bloca legile Justitiei (…) sunt presedintele Camerei, dar sunt doar un om”, a sustinut al treilea om in stat.

Dragnea a anuntat apoi ca se va prezenta la DNA. “O sa merg, sa iau in primire sechestrul. Urmeaza probabil si sechestrul pe viata (…) n-am cu ce sa fiu santajat”, a conchis seful PSD.