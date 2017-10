Dragnea a scăpat din lesă ”baronii”

Neonorarea promisiunilor electorale, Ordonanta 13, debarcarea fortata a lui Grindeanu si remiza obtinuta in meciul cu premierul Tudose au dus la pierderea controlului absolut detinut de Liviu Dragnea in PSD.

Dragnea nu mai conduce cu mana de fier PSD-ul si asta se vede inclusiv din reactiile ”baronilor”. Care nu numai ca au trecut, partial ce-i drept, de partea premierului Tudose, dar nici nu se jeneaza sa-i traga una sub centura temutului pana nu demult ”el lider maximo”. Si exact asta a facut, sambata, Paul Stanescu – ”baron” de Olt si vicepremier in guvernul partial resapat de Mihai Tudose. Concret, Stanescu le-a spus ziaristilor ca Darius Valcov (autorul controversatului program de guvernare ridicat la rang de biblie de catre pesedisti) este consilier la Guvern. Asta intre doua procese probabil, stiut fiind ca Valcov este judecat in prezent, pentru fapte de coruptie, in mai multe procese. ”Darius Valcov e consilier la Guvern, m-am intalnit de foarte multe ori. (…) Da, la Guvern, sigur. M-am intalnit, nu l-am intrebat unde e, dar e la Guvern. Cred ca asta e (consilier – n.r.), pentru ca ma intalnesc cu el la Guvern si nu pot sa nu spun lucrul asta”, a facut Stanescu dovada unei onestitati maxime. Salutara in principiu, o asemenea sinceritate nu numai ca nu se asorteaza cu comportamentul unui ”baron” pesedist dar chiar devine de-a dreptul suspecta atunci cand raspunsul ii poate dauna seniorului Dragnea. ”Rautacismul” lui Stanescu devine insa unul firesc daca Dragnea nu mai e senior iar ”baronii” vor sa sublinieze asta dandu-i liderului PSD cu flit.