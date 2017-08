Dragne, retinut! Ce se afla in spatele anchetei de la ferma de porci

Mai multe ferme, printre care si aceea detinuta de fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Stefan Dragnea, au fost perchezitionate ieri de procurori. Actiune care s-a soldat cu retinerea lui Dragne.

Asaltul a vizat douasprezece firme specializate in constructii, prelucrarea deseurilor si cresterea porcinelor, toate acuzate fiind de ”evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii”.

Printre societatile in cauza s-a numarat si ferma de porci pe care o detine fiul liderului PSD Liviu Dragnea in comuna Salcia, judetul Teleorman, perchezitiile efectuate acolo soldandu-se cu ducerea administratorului firmei, Ilie Dragne, la audieri. Ulterior, acesta a fost retinut, decizie considerata a fi ”cu cantec” de sursele avizate. Mai exact, sursele in cauza sustin ca retinerea lui Ilie Dragne, bazata se pare pe angajarea ”ilegala” a sotiei lui Liviu Dragnea, are in realitate un substrat mult mai adanc, unul legat de iminenta suspendare din functia de sefa a DNA a Laurei Codruta Kovesi. Si mai exact, se vorbeste despre o incercare a acesteia de a deforma suspendarea ei din functie (un demers legal si constitutional) cu ajutorul aruncarii vinei asupra liderului PSD. Si asta dupa ce sefa DNA nu a reusit sa-l ”agate” pe Liviu Dragnea cu TelDrum, motiv pentru care ar forta acum nota pana la abuz in speranta ca va reusi astfel sa intarzie propria ei suspendare. Procurorii nu s-au multumit de altfel doar cu calcarea fermei de porci detinuta de familia liderului PSD ci au descins, tot ieri, si la Tele Media Press SRL, o firma despre care se spune ca ar fi de asemenea strans legata de Liviu Dragnea.

Ultima ora: Avocatul fiului liderului PSD sustine ca Stefan Valentin Dragnea nu mai este actionar in ferma de porci intrucat si-a vandut pachetul de actiuni catre actualul director, Ilie Liviu Dragne.