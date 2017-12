Doua cutremure, la cateva ore distanta, in Vrancea

News CFR suplimenteaza trenurile, sambata, pe ruta Bucuresti... CFR a decis ca sambata, in ziua inmormantarii Regelui Mihai, sa puna in circulatie mai multe trenuri…

Poza de la 16

News Pelerinaj si vineri la catafalcul Regelui Mihai. Mii de... Romanii au venit in numar mare si continua sa vina la Palatul Regal, pentru a putea ajunge…

News Crima de la metrou. Suspecta, dusa la Parchet Femeia in varsta de 36 de ani, suspectata in cazul crimei de la Dristor 1 si al…

News Accident cu o masina de politie si un taxi, in Bucuresti Imagini rar intalnire, surprinse intr-o intersentie din Capitala, au evidentiat urmarile unui accident rutier in care au…

News Ce s-a anuntat dinspre Metrorex, dupa noul incident de ... Noua situatie aparuta la metroul bucurestean a pus pe jar oamenii legii si opinia publica deopotriva. Pe…

News Suspecta in cazul incidentului reclamat vineri la metro... Femeia considerata a fi suspecta in cazul situatiei reclamate politistilor in aceasta dimineata, in jurul orei 10,…

News Vremea schimba foaia in unele zone din tara. S-a emis u... Specialistii in meteorologie au transmis o atentionare de vreme rea, ce va intra in vigoare in doar…

News Adrian Mititelu, in fata procurorilor Omul de afaceri, finantator al fostei echipei Universitatea Craiova, se afla la ora redactarii acestei stiri in sediul DNA…

News Funeralii Regele Mihai. Restrictii de trafic in Capital... Romania e in cea de-a doua zi de doliu national, in memoria Regelui Mihai. In timp ce…

News Inca un incident la metrou, in Capitala. O femeie s-a a... Din pacate, o noua informatie ingrijoratoare despre o situatie reclamata la metrou ajunge la urechile opiniei publice,…

News Legile Justitiei: PSD merge pana la capat Abuzurile procurorilor, gasca denuntatorilor la comanda, procesele pierdute pe banda rulanta de DNA si informatiile legate de…

News Firea arunca milioane de euro pe circ Vedeti dumneavoastra tabelul alaturat? De acolo puteti afla pe ce a dat bani grei Primaria Municipiului Bucuresti…

News Nicolae, ca un rege printre romani: ma voi intoarce! Prezenta principelui Nicolae si a logodnicei sale la funeraliile Regelui Mihai nu avea cum sa treaca nesesizata…

Horoscop Horoscop 15 decembrie 2017 – Incepeti sa aveti ma... BERBEC Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs. si sa va recapatati optimismul. Nu neglijati problemele…

News Cybersoldatii SUA sunt gata Fortele terestre americane sunt pregatite sa trimita unitati cyber in zonele de conflict, au indicat responsabili ai…

News Incendiile din Los Angeles, declansate de boschetari Investigatiile cu privire la incendiul care a distrus mai multe vile luxoase din cartierul Bel-Air au aratat…

News Vladimir Putin va candida ca independent Liderul de la Kremlin, care a anuntat ca se va prezenta pentru al patrulea mandat la alegerile…

Poza Zilei Alexandraaaa! Dupa multi ani, Alexandra Dinu, fosta Mutu, a revenit in Romania pentru premiera filmului ”Bullet Head”. Avand…

News Și-a gravat inițialele pe ficatul pacienților Simon Bramhall, un chirurg britanic, a pledat vinovat după ce s-a semnat cu laser pe organele unor…

News Cea mai periculoasa masina Pentru prima data in istoria sa, organismul european EuroNCAP care evalueaza securitatea si fiabilitatea vehiculelor, a atribuit…

News Tudose contraatacă prin Nica Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Marius Nica, îi face o surpriză neplăcută lui Liviu…

News George Clooney le-a dat prietenilor cate 1 milion de dolari Este vorba de 14 apropiati ai actorului care a considerat ca fiecare merita cate un milion de…

News Walt Disney cumpara 21st Century Fox pentru 52,4 miliar... O tranzactie a deceniului care opreste dominatia de peste cinci decenii a venerabilului mogul media Rupert Murdoch(86…