Dosarul Tel Drum. Petre Pitis, din nou in fata procurorilor

Continua procedurile in dosarul Tel Drum, in acest sens directorul societatii prezentandu-se, in prima parte a zilei, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie alaturi de avocatul sau.

In cauza de fata urmeaza sa fie facute perchezitii informatice, aspect confirmat si de catre Petre Pitis, la momentul sosirii sale la DNA. “Despre dosar nu pot sa va spun nimic”, a precizat directorul firmei amintite. “Pachetul majoritar al actiunilor (la Tel Drum – n.n) este al meu, cumparat in mod repetat (…) Peste 50%. Mai sunt actionari minoritari, 5 actionari”, a mai precizat directorul Tel Drum

Intrebat daca LIviu Dragnea este printre actionari, pe fondul variantei vehiculate intens in spatiul public, cum ca actualul sef al PSD-ului ar detine actiuni la aceasta societate, Pitis a raspuns: “nu se numara si nu s-a numarat, din 2007, de cand conduc eu firma”.

sursa foto: captura TVR