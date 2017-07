Dosarul lui Boureanu ajunge in instanta

Procurorii au anuntat, miercuri, faptul ca fostul deputat a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de ultraj.

Pe langa Cristian Boureanu, aflat in arest preventiv, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au decis trimiterea in judecata, in acelasi caz, si a iubitei fostului politician, Laura Dinca, aceasta fiind acuzata de marturie mincinoasa.

Dosarul – deschis in urma scandalului din trafic, de luna trecuta – a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Sectorului 1.