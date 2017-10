Dorin Cocos, la DNA la doua saptamani de cand a fost eliberat conditionat

La sediul Directiei Nationale Anticoruptie s-a prezentat, miercuri, afaceristul Dorin Cocos.

In jurul orei 13, Cocos a intrat in sediul procurorilor anticoruptie. Pana la momentul de afat, nu se cunosc detalii cu privire la motivele pentru care a ajuns omul de afaceri in fata anchetatorilor DNA, la doar doua saptamani de cand parasea penitenciarul, fiind eliberat conditionat.

La momentul la care a parasit detentia, unde a ajuns urmare a condamnarii sale in dosarul Microsoft, Dorin Cocos nu a dorit sa faca declaratii.

