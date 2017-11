Dorelul de la Justitie, hotarat sa ”faca ceva” cu Kovesi

Ca dovada ca se ridica la inaltimea functiei de ministru, Tudorel Toader a anuntat ca isi va petrece sarbatorile de iarna cu gandul la Laura Codruta Kovesi.

Desi raportul intocmit de Inspectia Judiciara in urma controlul efectuat la DNA este gata inca de la sfarsitul lunii octombrie, meticulosul Tudorel Toader nu este gata sa traga mult-asteptata concluzie ministeriala. In loc sa spuna ca e laie sau balaie, ministrul Justitiei o lungeste cat poate, pana in ultima zi a anului, mai exact: ”Concluziile mele vi le voi spune in momentul in care voi prezenta raportul meu ca ministru al Justitiei. In momentul in care voi lua o decizie, va voi invita la o conferinta de presa. Intr-un termen scurt, nu mai tarziu de anul acesta. Nu am luat concediu anul acesta, nu voi lua nici de sarbatori, deci s-ar putea sa va chem pe 31 decembrie”. Ceea ce inseamna ca Toader are mari sanse sa-i ia caimacul lui Klaus Iohannis aruncand in derizoriu discursul prezidential de revelion. Asta daca ministrul va decide (indrazni mai exact) sa propuna vreo sanctiune impotriva Codrutei Kovesi, in caz contrar concluziile lui Toader avand doar rolul de a bloca sarmalele si piftia in gatul adversarilor sefei DNA. In paralel cu raportul Inspectiei Judiciare, Tudorel Toader mai are insa de analizat, din toate unghiurile posibile, punctele si virgulele din scrisoarea proaspat primita din partea Comisiei care ancheteaza ”Sufrageria lui Oprea” – misiva care o acuza pe Kovesi de sfidarea Parlamentului si cere sanctionarea ei. ”Da, a ajuns scrisoarea la Ministerul Justitiei. da, vom face ceva cu scrisoarea respectiva dupa ce o analizam”, a confirmat Toader nu numai ca a intrat in posesia solicitarii parlamentarilor, dar si ca este pe deplin constient de misia sa de ministru – aceea de a face ”ceva”.