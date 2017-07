Donatie uriasa pentru fundatia lui Bill Gates!

Miliardarul american Warren Buffett a donat actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 3,17 miliarde de dolari fundatiei Bill & Melinda Gates si altor patru organizatii de caritate. Este cel mai mare “dar” al lui Buffet in cadrul planului sau de a-si dona majoritatea averii in 10 ani. Gates Foundation va primi circa 2,42 de miliarde de dolari.

A 12-a donatie anuala a miliardarului consta in 18,63 de milioane de actiuni Berkshire clasa B, in valoare de 170,25 dolari fiecare, la inchiderea de luni a tranzactiilor bursiere. Buffett detine inca circa 17% din grupul Berkshire, pe care il conduce din 1965, chiar daca a donat peste 40% din detineri. Al patrulea cel mai bogat om din lume a facut donatii de 27,54 miliarde de dolari incepand din 2006, pentru cinci organizatii caritabile, intre care 21,9 miliarde de dolari catre Gates Foundation, dar si pentru Susan Thompson Buffett Foundation, care poarta numele primei sale sotii, decedate, si fundatiilor Howard G. Buffett, Sherwood si NoVo, coordonate de copiii sai, Howard, Susan si Peter. Warren Buffet(prieten cu Gates, care este si director la Berkshire) are 86 de ani si, inainte de anuntarea donatiilor, Forbes ii estima averea la 76,3 miliarde de dolari. Mai mult au co-fondatorul Microsoft (89,4 milairde dolari), fondatorul Amazon.com Jeff Bezos (84,8 miliarde dolari) si magnatul spaniol al retailului, Amancio Ortega (81,8 miliarde dolari).