Donald s-a vazut cu Trump de Filipine: ”Tu esti lumina lumii mele”

Aflat la Manila, invitat la un dineu oficial de catre presedintele Rodrigo Duterte, presedintele filipinez i-a cantat un soi de manea locala liderului de la Casa Alba.

19 sefi de stat din lume au participat la gala oferita de Duterte, inaintea summit-ului Asia-Pacific. La un moment dat, presedintele Filipinelor a luat microfonul pentru a interpreta melodia ”Ikaw” (”Tu”), in duo cu vedeta locala Pilita Corrales. ”Tu esti lumina lumii mele/Jumatate din inima mea”, a lansat Duterte priving gales asistenta. ”Doamnelor si domnilor, am cantat neinvitat, la cererea comandantului-sef al SUA”, a declarat presedintele Filipinelor dupa ce si-a incheiat prestatia. O prestatie care l-a incantat vizibil pe Trump, care a decis ieri sa laude ”calitatea” relatiilor cu controversatul Duterte, aparand relaxat alaturi de acesta.

Insa Trump si Duterte au fost foarte zgarciti la intrebarile jurnalistilor, in special cu cele referitoare la drepturile omului in Filipine, unde ”razboiul impotriva drogurilor” declansat de Dutetne s-a tradus prin eliminarea expeditiva a 3967 de persoane, generand critici internationale. Trump nu a avut nici o problema cu faptul ca relatiile dintre Washington si Manila au cunoscut puternice turbulente dupa venirea la putere, anul trecut, a populistului Duterte. In 2016, in timpul summit-ului Asean care a avut loc in Laos, Barack Obama si-a anulat intalnirea cu Duterte dupa ce acesta l-a tratat drept ”fiu de curva”. Dar anturajul lui Duterte tine sa asigure opinia publica internationala ca doar ”ii place sa glumeasca” , fiind si un adept al ”hiperbolei”. In marja summit-ul de la Manila, fortele politienesti au folosit tunuri cu apa pentru a dispersa o manifestatie anti-Trump la Manila. ”Trump, intoarce-te acasa” se putea citi pe pancartele agitate de manifestanti, 2000 la numar, potrivit politiei.