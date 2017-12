Domnilor procurori americani, pe cand arestarea cetatenilor Taubman si Gitenstein?

Departamentul de Stat e cu ochii pe noi. Foarte bine. Intre timp, un fost ministru i-a trimis direct presedintelui Trump o epistola ce contine tot ceea ce trebuie sa stie procuratura ca sa umfle, printre altii, si doi fosti ambasadori ai SUA in Romania. A sosit vremea sa vedem si noi un exemplu de justitie perfecta din tara-model a lumii.



Bref, fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu, le-a trimis un denunt presedintelui Donald Trump si procurorului general al SUA in care acuza Microsoft si KPMG, dar si doi ambasadori ai Statelor Unite in Romania, Nicholas Frank Taubman si Mark H. Gitenstein, de comitere de infractiuni. Desigur, in esenta, este vorba despre imbarligata afacere Microsoft si caile deschise de aceasta. Ce e mai important din denuntul in cauza este legat de faptul ca marea companie Microsoft a construit “o latura oculta, care s-a dezvoltat in decursul legaturilor contractuale ale acestei companii cu statul roman”.

Cica acesta a dus nu numai la crearea de surse de finantare pentru toate campaniile electorale prezidentiale si de partid, in perioada 2004 – 2012, ci si construirea unei “platforme Microsoft” formata dintr-o “retea de offshore-uri si subcontractanti Microsoft ca bidoane de acumulare si redistribuire a profiturilor realizate de LAR-urile Microsoft (FSC si D-Con.net AG) in favoarea directorilor Microsoft Romania, Irlanda, America, directorilor de multinationale FSC si KPMG, precum si a intermediarilor Claudiu Florica, Dinu Mihail Pescariu, Dragos Stan”. De asemenea, spune fostul ministru, se cauta “asigurarea unei protectii guvernamentale, judiciare, politice si de partid si asigurarea efectiva a unui sistem informational si de facilitare a accesului la principalele afaceri guvernamentale IT sau de orice alta natura, unde accesul la informatie era vital”. Oare atat nu este de ajuns pentru a-i salta pe fostii ambasadori ai SUA – Nicholas Frank Taubman si Mark H. Gitenstein, si ei partasi la aceasta manarie de proportii planetare? Acum ramane numai sa vedem cand se va hotari Justitia de peste Ocean sa ne arate cum se procedeaza in asemenea cazuri in care DNA inca bajbaie pentru ca maestrii sforari sunt de mare calibru si unsi cu tot ce trebuie. Taubman, Gitenstein, v-a pregatit cineva doua locuri la ei in celula…