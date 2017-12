Doliu la Peles. Sicriul Regelui Mihai, depus in Holul de Onoare

Cortegiul funerar a ajuns, in urma cu doar cateva minute, la Castelul Peles, locul unde a copilarit Regele Mihai.

UPDATE: S-a tinut o slujba religioasa la capataiul fostului suveran. Pe sicriu a fost asezata coroana, dar si o jerba din flori albe.

—-

Atmosfera e de o liniste apasatoare. Unicele momente in care aceasta liniste e intrerupta sunt cele in care se aud aparatele foto si pasii soldatilor din Garda de Onoare care parcurg etapele din ceremonial. Drapelul arborat la Castelul Peles e arborat in berna.

Sicriul Regelui Mihai a fost scos din masina, in tot acest rastimp Custodele Coroanei, dar si ceilalti membri ai Familiei Regale aflandu-se in spatele autovehiculului care a adus trupul neinsufletit al fostului suveran.

Urmeaza ca sicriul sa fie depus in Holul de Onoare al Castelului Peles, unde va ramane pret de cateva ore, interval in care publicul nu va avea acces. In schimb, sunt asteptati sa soseasca seful statului, presedintii Senatului si Cemerei Deputatilor, dar si premierul.DETALII AICI.

sursa foto: captura video TVR1