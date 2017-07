Dolce vita inainte de Brexit

Premierul Marii Britanii si-a inceput vacanta alaturi de sotul sau, Philip, in nordul Italiei. Va sa zica tot e buna Uniunea Europeana la ceva.

Afisand modestie, imbracata cu o rochie roz de 29 de lire sterline, Theresa May si-a inceput prima parte a concediului, fiind surprinsa de fotografi in timp ce se plimba pe strazile din Desenzano del Garda, un oras pe malul sudic al pitorescului lac Garda. Insa May isi va intrerupe concediul pentru a veni la comemorarea a 100 de ani de la batalia din Passchendale (Belgia) din Primul Razboi Mondial. Inainte de a se intoarce in Londra (in 14 august) May si sotul ei vor petrece doua saptamani in Elvetia, in Alpi, o destinatie preferata a premierului britanic. Purtand ochelari de soare si sandale sub soarele Italiei, Theresa May parea multumita ca a lasat in urma clima britanica si migrenele negocierii Brexit, evadand intr-o tara unde inca mai poate sa intre fara viza. Downing Street a comunicat insa ca doamna May va fi tinuta zilnic la curent cu evenimentele din ploioasa Londra.