Dolarul, la pamant

Dolarul a coborat ieri, la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), pana la cel mai mic nivel inregistrat in ultimele 14 luni in raport cu leul.

Bancnota verde a scazut cu 3,12 bani, la 3,8936 lei. O cotatie mai mica a avut ultima oara la 3 mai 2016 – 3,8607 lei. Euro a crescut cu 0,28 bani, pana la 4,5656 lei. Francul elvetian s-a depreciat de la 4,1008 la 4,0643, iar lira sterlina s-a apreciat de la 5,1101 la 5,1158 lei. Tendinta se putea observa inca de luni cand dolarul isi continua dela cursul descendent. Astfel, luni, dolarul a coborat cu 1,03 bani, pana la 3,9166 lei, lira sterlina a slabit de la 5,1086 la 5,1064 lei si euro a scazut cu 0,81 bani, la 4,5656 lei. Totodata, francul elvetian a atins, ieri, cel mai scazut nivel in raport cu moneda euro de dupa eliminarea pragului cursului de schimb, deoarece investitorii se asteapta ca Banca Nationala a Elvetiei (SNB) sa mentina politica monetara relaxata, in timp ce alte institutii se indreapta spre o inasprire.Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele de pe pietele financiare. De asemenea, francul este sub presiune dupa “Frankenschock” – decizia din 15 ianuarie 2015 a Bancii Nationale a Elvetiei (SNB) de a elimina pragul minim de 1,20 franci pentru un euro.