Dolarul e mai mic!

Euro si dolarul au scazut ieri la cotatia de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in timp de francul elvetian si lira sterlina au crescut.

Francul elvetian a urcat de la 4,1250 la 4,1346 lei, iar lira sterlina de la 5,1828 la 5,2050 lei. Euro a coborat cu 0,26 bani, pana la 4,5619 lei. Dolarul se mentine sub pragul de 4 lei, dupa ce a slabit luni cu 1,76 bani, la 3,9816 lei, cel mai mic nivel de anul acesta. Bancnota verde nu a mai inregistrat o cotatie atat de redusa din 5 octombrie 2016, cand valora 3,9750 lei. Acum , ca tot vorbim despre dolar, poate ar fi bines a stim si cateva date istorice: prima aparitie a dolarului american dateaza inca din 8 august 1786 unde acesta a fost autorizat de catre Congresul Continental al SUA. Numele de “dolar” i-a revenit monedei cu referinta de la dolarul spaniol care atunci era folosit ca moneda oficiala pentru coloniile Regatului Spaniei. Simbolul dolarului care a devenit cunoscut in toata lumea s-a format in rezultat la evolutia scrierilor abrevierilor pentru cuvantul “peso”. Initial abrevierea se scria in felul urmator ”ps”, insa eventual aceste doua litere s-au transformat in semnul care a ramas si pana in ziua de azi ”$”.