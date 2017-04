Doinita a ales sa urce pe scena “Romanii au talent” cu piesa “Je t’aime” (VIDEO)

O cheama Doinita Ionita, are 13 ani si se vede ca si-ar dori o cariera in lumea muzicala. Iar din cate a demonstrat pe scena “Romanii au talent”, are de partea sa vocea si charisma, elemente esentiale pentru un viitor in aceasta sfera artistica.

Cu o voce deosebita si un plus la capitolul pronuntie a versurilor in franceza ale celebrei piese interpretate de Lara Fabian, dar si o emotie si o modestie care au trecut dincolo de micul ecran, copila in varsta de 13 ani a urcat pe scena si a interpretat “Je t’aime”.

A obtinut patru raspunsuri favorabile, cu mentiunea ca despre Andra s-a vazut inca din timpul interpretarii piesei ca ii place ce aude, la fel cum s-a observat si in cazul colegului sau de la masa juriului, Andi Moisescu, dar si al lui smiley, aflat in culise.



Romanii au Talent 2017: Doinita Ionita – interpreteaza Je t’aime pe romaniiautalent.protv.ro

sursa foto/video: PRO TV

