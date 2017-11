Doi tineri au murit langa sediul ISU din Constanta

Doi tineri care aveau toata viata inainte au avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit puternic de o alta, oprindu-se apoi in zidul sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.

Accidentul a avut loc in cursul noptii trecute, pe strada Mircea cel Batran, din Constanta. A fost o adevarata desfasurare de forte la locul impactului. Din pacate, insa, soferul si tanara cu care se afla in masina au suferit rani incomplatibile cu viata si, oricat s-au straduit cadrele medicale sa ii ajute, nu a fost chip sa fie salvati. O alta tanara, soferita celuilat autoturism implicat in accident a fost dusa la spital.

La fata locului au ajuns si oamenii legii, pentru a face ancheta menita sa lamureasca toate conditiile in care s-a produs accidentul.

sursaa foto: reporterntv.ro